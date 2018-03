Globo estreia novo projeto 'Criança Esperança'

Com a direção de Wolf Maia, o espetáculo Criança Esperança vai ao ar neste fim de semana, 22 e 23, na Globo e traz como tema principal a diversidade cultural. Ao longo do espetáculo de sábado, que entra no ar após Caminho das Índias, o apresentador Renato Aragão, dentro de um trem e acompanhado de crianças, visitará alguns cantos do País. Enquanto isso, no domingo, é a vez de Márcio Garcia agitar a garotada à frente do programa, logo após o Esporte Espetacular. Regina Casé, Ana Carolina, Pelé, Maria Rita, Tony Ramos e Zezé di Camargo e Luciano são algumas das atrações.

Ao contrário dos outros anos, Wolf priorizou a presença das crianças e jovens no palco do espetáculo. Nesse ano, o Criança Esperança não colocou convites à venda. "Essa foi uma forma que encontramos de beneficiar as crianças do projeto", explica Wolf Maia.

Na abertura do show de sábado, a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem assume a responsabilidade e presta uma homenagem aos 50 anos de morte do maestro Heitor Villa-Lobos. Logo na sequência, nove atores de teatro levam uma dose de bom humor. O grupo Trupe tem experiência em musicais e foi treinado pelo próprio Wolf Maia.

Luciano Huck e Angélica, que geralmente comandam a atração aos domingos, dessa vez ficam no sábado, em uma torre localizada no meio da plateia. Claudia Leite, Sandy, Ana Botafogo, Maria Rita, Vitor & Léo e os donos do hit Você não Vale Nada Mais eu Gosto de Você da dona Norminha (Dira Paes), de Caminho das Índias, completam a atração.

Com esse time de celebridades, o diretor Wolf Maia faz questão de enfatizar que não teve dificuldade de escalar elenco para o espetáculo, conforme foi público por jornais e revistas. "Eu tenho recebido telefonemas de vários atores querendo participar do programa. Não por vaidade, mas pelo coração. Aliás, esse é um trabalho que a gente faz com o coração."

Domingo

Com Márcio Garcia, que durante três anos (1999-2002) comandou o Gente Inocente, na Globo, o programa abriga um pequeno espetáculo da Turma do Didi, o Padre Fábio de Melo, a banda NXZero e a baiana Daniela Mercury.

Enquanto isso, os atores Lázaro Ramos, Milton Nascimento e Dalton Vigh viajam o Brasil e realizam matérias com as crianças envolvidas no projeto. "Mais do que os outros anos, esse show será uma grande mostra de cultura popular brasileira", garante Wolf Maia.

O Criança Esperança é um projeto da Globo com a Unesco e durante os 24 anos de estrada já arrecadou em torno de R$ 204 milhões. "O diferencial desse ano é que vamos mostrar onde foram investidas as ações", adianta Wolf.