Globo estreia no dia 16 seriado policial 'Força Tarefa'

Aquino divide a tarefa de escrever os 12 episódios com o também escritor e roteirista Fernando Bonassi, em São Paulo, ao mesmo tempo em que o diretor José Alvarenga Jr comanda as filmagens, no Rio. O seriado mostra o dia a dia de um grupo de policiais que investiga os desvios de conduta dentro da própria polícia e tem no elenco os atores Milton Gonçalves e Murilo Benício. Honesto, o tenente Wilson (Murilo Benício) é um policial que convive com as limitações da lei enquanto atua na equipe na corregedoria chefiada pelo coronel Caetano (Milton Gonçalves). Disfarçado de taxista, ele desvenda casos em que há a suspeita de envolvimento de um policial.

A série vem no esteio do sucesso de Tropa de Elite, que seria adaptado para TV. O projeto esbarrou na decisão do diretor José Padilha de rodar Tropa 2. Sem a possibilidade de fazer a adaptação, Alvarenga pensou que era hora de um seriado policial - prova disso é que a Record fez o seu, A Lei e o Crime, que foi ao ar com êxito.

Força Tarefa tem clima mais investigativo do que violento, segundo o diretor. Gravado em HD e com tratamento de cinema (24 quadros), o programa tem 70% das cenas gravadas em externas. O seriado junta novamente Aquino, Bonassi e Murilo, que trabalharam em Os Matadores (1997) de Beto Brant. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.