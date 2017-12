Globo estréia em janeiro a minissérie <i>Amazônia</i> A Globo começa 2007 com uma superprodução que carrega pretensão hollywoodiana - vide ...E O Vento Levou e Lawrence da Arábia. Essa é a impressão causada pelas primeiras imagens da minissérie Amazônia, que estréia em 2 de janeiro e vai até março. O texto é de Glória Perez, que sonha, há anos, em contar a história de seu Estado natal, o Acre. Ela espalhou a ação por um século, a partir da década de 1880, quando começaram os movimentos para anexar ao Brasil a região que então era território boliviano. Para contar essa história, há um elenco de mais de 100 atores, além de extras contratados no local. Além de divulgar o Estado, a cidade cenográfica construída para a produção vai virar um parque temático para incentivar o turismo na área. Amazônia conta a história do Acre desde as batalhas (reproduzidas com realismo) que levaram a sua anexação pelo Brasil, até a morte de Chico Mendes, vivido por Cássio Gabus Mendes. José Wilker (que será Galvez, o espanhol que conquistou o território) e Alexandre Borges (Plácido, o revolucionário que lutou pela anexação) completam o trio de protagonistas históricos. Do elenco feminino destacam-se Vera Fischer e Christiane Torloni como personagens que disputam o amor de Galvez, e Giovanna Antonelli (Delzuite) do núcleo ficcional. Há ainda inúmeras participações especiais. As gravações na Amazônia já terminaram e devem continuar no Projac até março. O diretor Marcos Schechtman espera ter 12 capítulos de frente (ou três semanas de adiantamento em relação ao que vai ao ar) e contou que terá três tipos de trilha sonora. "Há as músicas das cenas, como as zarzuelas (dança típica espanhola) e as óperas, as canções de cada personagem e a música incidental", promete.