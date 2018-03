‘Globo Esporte’ e ‘SPTV 1’ serão um só no sábado

Neste sábado, enquanto Carlos Tramontina protagoniza o carregamento da tocha olímpica, em cena que lhe renderá matéria para o SPTV 2.ª edição, o SPTV 1.ª edição se unirá ao Globo Esporte em um único programa. Entre 12h e 13h20, César Tralli e Ivan Moré vão contracenar no mesmo estúdio, justamente em função da passagem da tocha por São Paulo. O noticiário local mostrará a movimentação em torno do episódio em Guarulhos e no ABC. Bem ao modo Márcio Canuto, a Globo promete uma “surpresa” no percurso da tocha pela capital, já no domingo. O assunto merecerá ainda entrevistas em estúdio e detalhes sobre a Cidade Olímpica, numa força-tarefa entre toda a equipe.

Memória afetiva. Gaúcho de Porto Alegre, Caco Barcellos acompanha Angélica no Lago Negro, em Gramado. O jornalista é convidado da apresentadora para a temporada de inverno do Estrelas, e lembra seu passado no Sul, aproveitando para homenagear a mãe com uma surpresa.

“Mais Novos Baianos no @show davida com backing vocal de @SoniaBridi e @TadeuSchimidt”

Renata Ceribelli NO TWITTER, SOBRE GRAVAÇÃO DE SHOW PARA O ‘FANTÁSTICO’

Marcelo Adnet gravou nesta quarta o Programa do Jô e aproveitou para convidar o apresentador para ser um dos 14 entrevistados da 1.ª temporada de seu Adnight, late show que estreia em breve às quintas-feiras, na Globo. “Não sei se você iria até Curicica”, disse o entrevistado, lamentando a distância do Projac, Rio.

‘Mas com muito prazer’, respondeu Jô. “Quantos programas são? 14? No 15.º eu tô lá”, completou.

O ex-tenista Pat Cash viajou até São Paulo para gravar seu programa, Open Court, pela CNN International, com a lenda do tênis, Maria Esther Bueno, vencedora de 18 Grand Slams em simples e em duplas na década de 1960. No fim da conversa, no Harmonia Tênis Clube, os dois até bateram uma bolinha. O programa vai ao ar nesta quinta, 21.

Miguel Falabella e Susana Vieira, em ocasião para lá de excepcional, apresentam juntos o Vídeo Show de hoje, 21. A edição promete. Ainda esta semana, ele começa a gravar um novo quadro para o programa, relembrando grandes nomes da TV.

#MeuAmorNãoTemIdade é a ação que a Globo lança no Instagram para aquecer Sol Nascente, próxima novela das seis. Inspirada no casal de italianos Gaetano (Francisco Cuoco) e Geppina (Aracy Balabanian), casados há mais de 50 anos na trama, a ideia convida o público a enviar fotos de avós ou pais que mantêm paixões longevas.

Ivo Holanda, o homem das pegadinhas de Silvio Santos, retoma a câmera escondida da caveira, um ícone dos quadros dele nos anos 1990, com a mesma voz de Gibe. Antes na moto e no cemitério, a caveira agora ficará na ciclovia. Regida por controle remoto, a caveira original foi resgatada e recuperada pela produção. O quadro vale como comemoração dos 35 anos – acredite – de “Câmera Escondida” no Programa Silvio Santos.

150 horas de transmissão

ao vivo de competições olímpicas, além das cerimônias de abertura e fechamento do evento, fazem o pacote da Rio2016 anunciado pela RecordNews