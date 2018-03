Globo 'esconde' par lésbico de 'Experientes'

, craque em roteiros de humor, fará par com Fábio Porchat no Porta Afora, novo programa sobre viagens do humorista para a web. Os dois receberão convidados em estúdio para contar histórias de viagens. As gravações começam na primeira semana de maio e a produção é do Porta dos Fundos.

Por falar em Porta dos Fundos, João Vicente de Castro entra na vaga deixada por Du Moscovis na versão masculina do Saia Justa, ao lado de Marcelo Tas, Xico Sá e Léo Jaime.

E a presença de Dan Stulbach na ESPN, no comando do Bola da Vez, em nada atrapalha seu expediente no CQC ou na CBN. É mais um compromisso semanal a ser conciliado.

Tom Cavalcante tem conciliado a agenda de gravações de seu novo programa no Multishow, Partiu Shopping, com shows por todo o País. Nos dias 15 e 16 de maio, o humorista estará no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Aliás, a imitação de um pastor evangélico é um dos pontos altos do espetáculo de Tom Cavalcante. Nos seus idos da Record, ele chegou a propor a sátira em seu programa, mas a proposta não foi adiante.

O Cozinha sob Pressão, reality gastronômico do SBT, produzido pela Fremantle, ganha nesta segunda temporada um livro digital. O e-book é gratuito em seu primeiro acesso, mas a atualização custará R$ 0,99 por episódio. Estreia no SBT dia 25, sob o comando de Carlos Bertolazzi.

Cláudio Paiva promove um crossmedia entre dois de seus seriados: o bairro de São Gonçalo de Chapa Quente encontrará a Copacabana de Tapas & Beijos. Na próxima quinta, em Chapa, Josy (Renata Gaspar) aparece com um vestido comprado na loja Djalma Noivas, butique de Djalma (Otávio Muller), do outro seriado.

Cena de novela. Não, Fernanda Montenegro não estará no Encontro. Fátima Bernardes é que participa de Babilônia, como se estivesse entrevistando Teresa, personagem da atriz na novela, para o seu programa. Dirigida por Maria de Médicis, a cena vai ao ar amanhã.