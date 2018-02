Globo esbanja em cenografia de minissérie Como não foge à regra da economia local, a Globo até vem economizando aqui e ali, enxugando no que pode, mas esbanjando bem em tudo o que as câmeras enxergam. Toda a cenografia de Ligações Perigosas, minissérie que abrirá o ano, tem a imponência como marca. A sala da casa de Isabel, por exemplo, personagem de Patrícia Pillar, soma 310 metros quadrados e 5,6 metros de pé-direito. O piso traz desenho art déco feito com três tipos diferentes de madeira, cercado por janelões, a lareira e o jardim de inverno com direito a fonte. Na decoração, tendo os anos 1920 como referência, as obras de arte remetem a criações de André Lothe, Fernand Legér, Eliseu Visconti, Belmiro de Almeida, Victor Brecheret e Honório Peçanha.