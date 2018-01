Globo ensaia novas reformas na grade do ano Nada vai ficar no lugar, como preconizava a canção, ou quase nada. Tradicional sanduíche das tardes da Globo, a sequência que soma Vale a Pena Ver de Novo e Sessão da Tarde está perto de ser invertida em outras praças Brasil afora. Testada com êxito em Brasília e Goiânia, a troca demonstra que a novela ainda tem mais capacidade de somar todo tipo de público do que o filme, que normalmente se esmera em temas de apelo mais teen e pode antecipar a sintonia do público de Malhação. Mas a ideia é experimentar a inversão, ainda isoladamente em outras regiões, antes de cravar uma possível troca em toda a rede nacional.