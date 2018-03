Globo ensaia dose diária de 9 horas ao vivo O lançamento de um novo telejornal matinal no lugar do Globo Rural dará à Globo uma flexibilidade de grade matinal nunca antes vista em seus quase 50 anos de vida. Das 5h, quando o Hora 1 entrará no ar, até o fim do Hoje, a emissora ficará no ar por 9 horas ao vivo, com liberdade para abraçar a cobertura de grandes acontecimentos, quando necessário. Com tanto acesso a outras plataformas e vídeo sob demanda, a programação ao vivo passa a ser a grande moeda da TV aberta. Hora 1 estreia ainda em dezembro, com Monalisa Perrone, atendendo a pesquisas que indicaram a carência por informação a essa hora.