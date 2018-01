Globo encerra saudosismo dos 50 anos

Karina Oliani, apresentadora da série Missão Extrema, que o Discovery exibe aos domingos, já está no Nepal. Médica socorrista que já escalou o Everest e tem treinamento para situações de alto risco, ela se apresentou como voluntária para cuidar das vítimas do terremoto que abalou o país.

O primeiro produto licenciado do canal OFF está chegando ao mercado e passa longe de qualquer semelhança com os itens desse segmento em outros canais. Trata-se de um carro 4x4, a L200 Triton Savana OFF, com edição limitada.

Executiva que deixou a Endemol Brasil para assumir a condição de CEO do Porta dos Fundos, a argentina Juliana Algañaraz anunciou ontem sua saída do cargo, após um ano. Justificou que sua "filosofia de condução dos negócios é diferente da filosofia do grupo".

Com a saída de Juliana, Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro, os cinco sócios fundadores do Porta dos Fundos, voltam ao comando administrativo do grupo, até segunda ordem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abu. A TV Cultura presta nova homenagem a Antônio Abujamra com um documentário editado às pressas e depoimento inédito do ator e diretor sobre seus trabalhos na emissora. Abu, Doce Provocador vai ao ar domingo, às 21h15.

Abu 2. E Serginho Groisman também põe no ar seu tributo a Abujamra. Amanhã, ele reprisa no Altas Horas o trecho de uma entrevista gravada com Abu em 2013.

A ESPN terá repórteres in loco para acompanhar os semifinalistas da Uefa Champions League. Mendel Bidlovski, André Plihal, Thiago Arantes e João Castelo Branco darão conta de todos os detalhes em torno de Juventus, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique.

Sorria

Adriana Birolli foi uma das personalidades que ajudaram a Turma do Bem - ONG de dentistas liderada por Fábio Bibancos - a fazer as inscrições dos menores carentes que serão selecionados para obter tratamento odontológico gratuito até os 18 anos, no Rio.