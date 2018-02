Globo embarca comboio a GO por nova novela

Quem é? Duas câmeras apontam para o imponente automóvel que estaciona diante de uma loja na Rodeo Driver, movimentada via de Los Angeles. Do outro lado da rua, anônimos param para checar qual celebridade sairá daquele carrão. "Who's that guy?", perguntam-se.

Quem? Um leitor brasileiro da coluna que ia passando reconhece o "astro". Era Bruno de Lucca, que lá gravava cenas da nova temporada da série Vai pra Onde?, do Multishow. "Eles ficam achando que é alguém importante", divertiu-se Lucca.

O progresso na audiência da Cultura tem no Sítio do Picapau Amarelo (produção da Globo) seu melhor desempenho, mas isso contagia todo o ibope do canal. No mês passado, o Roda Viva teve sua melhor média mensal de audiência desde outubro de 2002, com 1,5 ponto.

O último Roda Viva, com o biógrafo de Roberto Carlos Paulo César de Araújo, registrou a maior permanência da audiência no programa no mês: 35 minutos e 23 segundos, 39% do programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Passado o Teleton, a RedeTV! dá início à sua maratona televisiva em prol do Hospital do Câncer de Barretos, com show ao vivo, dia 10, nos estúdios da emissora. A meta é somar R$ 10 milhões.

The Voice Brasil bateu seu recorde, anteontem, com 28 pontos de média no Ibope e 52% de participação entre as TVs ligadas na Grande São Paulo. Com 26 pontos na média mensal, o reality elevou em 18% a audiência do horário.

Já Amor & Sexo fez 15 pontos de média anteontem. Em um mês, inflou em 25% o ibope do horário na Grande São Paulo.

Rosana Beni retomou na Rede Brasil o Dimensões, seu programa de TV com ênfase em entrevistas. No ar aos domingos, às 11 h.

Na pista. Patrick Dempsey, o bonitão de Grey's Anatomy, fundou uma equipe para competir na tradicional prova de automobilismo de Le Mans, na França. O resultado está na série Le Mans: Arte e Técnica, de quatro episódios. Estreia terça, às 23 h, no Discovery Turbo.