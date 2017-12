Globo e Xuxa conversam sobre futuro

confirmou presença na gravação do Sai do Chão!, programa musical da Globo que tem a proposta de mesclar estilos diversos, com um músico diferente na ancoragem de cada edição: o baiano comparece ao estúdio amanhã, a convite de Márcio Victor, o Psirico.

A baianidade que unirá Psirico e Caetano também promoverá, amanhã, no mesmo palco, a presença de Ivete Sangalo. A edição está prevista para ir ao ar em 25 de janeiro.

Talentos Escondidos, programa disposto a mostrar celebridades desempenhando habilidades pouco conhecidas, terá uma versão local no canal E! A produção está a cargo de Peach Ribeiro, ex-Discovery, Fox e Telemundo, que agora investe na criação de conteúdo.

Em meio à troca de atrizes no papel da supervilã Cora, a novela Império registrou na semana passada sua maior média de audiência semanal desde o início da trama, na Grande São Paulo: 36 pontos, com 57% de participação entre o total de aparelhos ligados.

Regina Duarte ganha exposição no Shopping JK Iguatemi, com fotos, figurinos e cenários frequentados por suas personagens. Estreia em 10 de janeiro.

A Band trata de acertar a renovação dos contratos dos chefs Paola Carosella, Eric Jacquin e Henrique Fogaça. O trio maravilha é considerado ponto essencial no sucesso alcançado na 1.ª temporada do MasterChefBrasil, que termina hoje à noite.

O grupo Discovery é mais um a confirmar presença nas rodadas de negócios já em agendamento para a próxima edição do RioContentMarket, feira de TV promovida pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPITV), que ocorre em fevereiro, no Rio.

Prosa. Tom Zé é um dos primeiros convidados do Transando com Laerte, programa que o cartunista comandará no Canal Brasil em 2015, na faixa da meia-noite. A lista de interlocutores do anfitrião se estende a Gregório Duvivier, Marcelo Tas, Marisa Orth e Angeli.