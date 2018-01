Globo e TNT transmitem hoje a 79ª cerimônia do Oscar Embora muitos prêmios e piadas sejam previsíveis, só quem acorda muito cedo consegue resistir à tentação de assistir, um domingo por ano, à apresentação do Oscar na TV. A 79ª edição da festa do cinema acontece neste domingo à noite e será exibido com cortes na Globo e ao vivo no canal pago TNT. E quem gosta de ver fofocas, vestidos, namorados, maquiagens e penteados pode se aquecer com os bastidores da festa, a partir das 14h no canal E!, na porta do Teatro Kodak, em Los Angeles. Neste ano, a cerimônia será apresentada pela atriz Ellen DeGeneres, estreante no cargo, embora tenha sido muito elogiada no comando de duas edições do Emmy. No ano passado, foi o comediante Jon Stewart quem tocou as piadas. Não há certezas de ganhadores neste ano, mas quem acompanhou as premiações do Globo de Ouro, do Sindicato dos Atores e do BFCA tem chances maiores de acertar os principais vencedores. Babel é o favorito para levar o Oscar na categoria de Melhor Filme. O longa de Alejandro González Inárritu, falado em quatro línguas e filmado em três continentes, levou o Globo de Ouro e elogios por todos os lados. Mas Clint Eastwood pode estragar a alegria do diretor mexicano. Assinando dois filmes ao mesmo tempo, Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra são duas faces da mesma moeda, a batalha de Iwo Jima na 2ª Guerra Mundial. O "lado japonês", Cartas..., concorre na categoria após ter ganho o National Board Review e também o prêmio máximo da Associação de Críticos de Los Angeles. Outro fogo cruzado é para Melhor Ator: de um lado, o sensacional Forest Whitaker em O Último Rei da Escócia. De outro, uma das melhores atuações de Peter O´Toole em Vênus, com uma vantagem de que ele tem 74 anos, foi indicado outras sete vezes e nunca ganhou. A Academia costuma ter coração mole para essas coisas. Já para atriz, quem apostar em Helen Mirren (A Rainha) tem grandes chances de acertar. Sua interpretação da rainha Elizabeth II em meio à morte da princesa Diana é magistral. Nas outras categorias, o melhor é relaxar, sentar na sala, pegar um balde de pipoca e saborear a entrega das estatuetas uma por uma. O Oscar na TV A Globo não exibirá todo o Oscar, como foi no ano passado. Serão exibidos flashes da premiação no `Fantástico´ e a atração só vai ao ar mesmo depois do `Big Brother´. A festa na íntegra só será exibida no canal pago TNT, a partir 22h30. E o canal E! começa a mostrar os bastidores em frente ao Kodak Theatre às 14h. Divirta-se! Uma Veterana das Piadas ...e estreante no Oscar Ellen DeGeneres apresenta, nos EUA, o programa `The Ellen DeGeneres Show´, que ganhou um terceiro Emmy este ano. "Ela brilha como poucos. Suas tiradas para a verdade das coisas são muito espirituosas", comentou o presidente da Academia, Sid Ganis, no dia de sua escolha.