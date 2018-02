Globo e SBT negociam DVD de 25 anos de Jô

Contrato 2. O Gfk informa ainda que estará investindo US$ 100 milhões num prazo de 5 anos para cobrir as 15 maiores regiões do País - as praças serão as mesmas onde o Ibope realiza pesquisa de audiência via people meter, aparelho que coleta dados no televisor do espectador.

Meu Malvado Favorito, o primeiro dos dois filmes, hit de bilheteria, entra amanhã na programação do Cartoon Network, às 15h30.

Por falar em Cartoon... a CNN

exibe, também amanhã, um perfil do fundador do grupo, Ted Turner, com direito a depoimento da ex, Jane Fonda, do ex-presidente americano, Jimmy Carter, e de Larry King. No ar, às 23h59.

O canal Gloob, que lança nova animação nacional nesta segunda-feira - Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma - terá seu sinal aberto a toda a base de assinantes da Sky, até o dia 24, a fim de cativar novos assinantes.

Aliás, Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma, é uma animação já garantida para a grade da TV Cultura. A emissora, que também tem o direito de colocar a produção no ar a partir de segunda, ainda não definiu sua data de estreia.

O SBT não chega a ter má performance no Ibope com Chiquititas, mas a novela infantil não chega a ser o fenômeno que foi Carrossel. Em 2014, Carrossel voltará ao ar, em formato de animação. Os traços são de Mauricio de Sousa e as vozes, do elenco original.

Arnaldo Antunes visita a Cidade da Música, no Rio de Janeiro, com Angélica. Rememora os idos dos Titãs, dos Tribalistas e recita poesias, arriscando até a composição de alguns versos durante a gravação para o Estrelas. No ar hoje, às 13h50, na Globo

É esperado para 2014 o lançamento em DVD de uma seleção com as mais relevantes entrevistas feitas por Jô Soares, ao longo de 25 anos de seu talk show. O Jô Onze e Meia estreou em 1988 no SBT, onde ficou até 1999. Em 2000, chegou à Globo como Programa do Jô, sem perder o formato, a caneca, a banda - que nasceu como quarteto e virou sexteto - e o beijo do gordo, agora mais magro. Ao editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, Jô contou que Globo e SBT deverão negociar os direitos que lhes cabem sobre as entrevistas selecionadas para o box de DVD. Na soma entre as duas emissoras, o talk show beira um saldo de 14 mil entrevistas.

