Globo e Record disputam versão nacional de 'High School' A Disney está em negociação com Globo e Record para exibição do processo de seleção da versão brasileira de High School Musical no cinema. A Disney irá escolher dois integrantes para um grupo que estrelará uma versão local do High School em 2009. Até agora, nem Globo, nem Record acertaram nada sobre a proposta, mas ficaram bem tentadas com a idéia. As inscrições do concurso já foram encerradas no dia 4. Mais de 30 mil jovens, com idades entre 16 e 24 anos se inscreveram. Os participantes devem saber cantar, dançar e atuar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo