Globo é forçada a renovar time de 'ararinhas' João Emanuel Carneiro, autor que assume a novela das 9 da Globo a partir de hoje, é o caçula das "ararinhas azuis", como Aguinaldo Silva, autor de Fina Estampa, define o seletíssimo time de autores de novela das 9 da Globo. Depois de Carneiro, vem Glória Perez. Silvio de Abreu está ocupado com o remake de Guerra dos Sexos para a faixa das 19h. Manoel Carlos e Benedito Ruy Barbosa, cujas últimas novelas foram feitas no limite do prazo, têm recebido apoio para trabalhos mais curtos. E não é por outra razão, senão pela necessidade de ampliar esse time, que a Globo tem investido como nunca na estreia de antigos colaboradores de novelas como autores solo, por enquanto nas faixas das 6 e das 7.