Globo é a única a perder ibope em abril

É o Master Chef, formato comprado pela Band, o programa oferecido a Ana Paula Padrão pela emissora. Ela faria a apresentação do produto, que em outros países tem um chef de cozinha como âncora.

E Rodrigo Faro pisa na Band esta semana. Tem visita agendada ao talk show de Rafinha Bastos, em edição do Agora é Tarde programada para sexta-feira. Tudo com aval da Record.

Assédio. Questionada sobre novidades por uma jornalista, em sessão de entrevistas em São Paulo, a atriz Lea DeLario, da série Orange Is The New Black (Netflix) respondeu: "Não posso te falar nada. Mas se você estiver livre hoje à noite...". Lésbica, DeLario veio à cidade para a Parada Gay.

Senna. Quem não viu a série sobre os 20 anos da morte de Ayrton Senna exibida pelo Esporte Espetacular pode desistir de buscá-la na globo.com. A emissora não obteve autorização da Formula One Management, empresa responsável pelos direitos de transmissão da Fórmula 1, para a web.

Senna 2. O aval da Formula One Management à Globo sobre imagens de arquivo e bastidores foi dado só para a TV aberta. E a Globo achou que, sem as principais cenas do acontecimento, não valeria a pena retalhar a produção na web.

Senna 3. Como boa parte dos vídeos referentes às imagens da Globo na época sobre o acidente de Senna foi retirada do YouTube, é mais fácil ver cenas da tragédia de San Marino por meio de vídeos da TV italiana.

Nilton Travesso, agora assinando os créditos do Saia Justa como "consultor artístico", voltou ao estúdio do programa ontem para gravar a edição que vai ao ar amanhã. Ativismo político nas redes sociais, aliás, é tema da vez entre o quarteto feminino: às 22h30, no GNT.

Fantasminha camarada. Revelada em pegadinha do Programa Silvio Santos como a menina fantasma do elevador, Livya Padilha foi contratada pelo SBT e estreia em Chiquititas na próxima semana, ao lado de Alexandre Bittencourt, Bruna Carvalho, Matheus Lustosa e João Pedro Carvalho.