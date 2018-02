Globo discorda da opinião de diretor da Xuxa Sobre a frase de Mário Meirelles, diretor do programa da Xuxa, que causou controvérsias pelo Twitter, a Globo informa que "a publicação é uma opinião pessoal do diretor, que não reflete inclusive a nossa crença na capacidade de escolha do telespectador." No sábado, Meirelles tuitou: "Atenção aos retardados que estão assistindo Pica Pau começou TV Xuxa". "Tá bom. Atenção idiotas que estão assistindo Pica Pau. Começou 'TV Xuxa' sua única esperança de sair dessa lavagem cerebral". E finalizou: "Se eu soubesse que entre meus seguidores existissem (sic) tantos retardados não tinha tocado no assunto. Desculpem, dá unfolow e bye". A Record bateu Xuxa por 8,7 a 6,7 pontos em São Paulo.