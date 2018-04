Globo deve lançar 'Roque Santeiro' em DVD em 2010 Promessa antiga na Globo, as melhores novelas da emissora finalmente serão lançadas em DVD. Abrindo esse novo filão da Globo Marcas (braço que licencia produtos da rede), está "Roque Santeiro", de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, que foi ao ar pela primeira vez na emissora em 1985. O lançamento do DVD de Roque - previsto para 2010 - depende ainda da recuperação dos capítulos da novela, que perderam qualidade visual e sonora com o passar do anos.