Globo defende 'Sexo e as Negas' de acusações de racismo

A Seppir informou ainda que encaminhou as "acusações ao Ministério Público do Rio de Janeiro, para que esta instituição adote os procedimentos cabíveis (a exemplo de instauração de procedimento investigativo), caso entenda a ocorrência de alguma irregularidade ou crime."

"As manifestações populares são livres, e a Globo respeita a diversidade", avisa a emissora, por meio da Central de Comunicação, reforçando que a série traz uma imagem positiva. Criador da série, alusão a Sex and The City, Falabella argumentou sobre o caso em sua página no Facebook: "Negas é uma questão de prosódia. (...) O problema é porque elas são de comunidade? (...) Pois é justamente sobre isso que a série quer falar! Sobre guetos, sobre cotas, sobre mitos! Destrinchá-los na medida do possível! Os mitos e lendas que nos são enfiados goela abaixo a vida toda. (...) O negro mais uma vez volta as costas ao negro. (...)"

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

de tweets com a hashtag #TheXFactorNoSony foram mensuradas na noite de terça, com a estreia da nova temporada de The X-Factor UK, comandado por Simon Cowell.

O The X-Factor UK foi líder no Trending Topics do Twitter no Brasil e chegou ao 3.º lugar no ranking mundial, com a mesma hastag.

Perdeu A Grande Família em seu último episódio? A Globo promete manter o episódio na íntegra acessível a todos pelo GShow, seu site de entretenimento, hoje, com um extra: as reações de parte do elenco assistindo ao final da série.

Lucinha Araújo e Thiaguinho gravaram ontem participação especial na hi-tech Geração Brasil, novela das 7 da Globo. O enredo faz demonstrações de como a tecnologia poderá permitir que se veja um show de Cazuza como se ele estivesse presente.

George Clooney fará uma aparição, coisa rápida, na quinta temporada de Downtown Abbey, que estreia semana que vem na Grã-Bretanha. A nova safra ainda não tem data fechada para chegar aqui, via GNT.