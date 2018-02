Globo debate narrativas novas em séries

Apartheid. A produtora brasileira Cinegroup, que tem filial em Moçambique, vai à África do Sul no dia 27 para gravar o documentário Democracia em Família. Na ocasião, um show celebrará o primeiro voto de Nelson Mandela.

Apartheid 2. Vencedora do prêmio APCA pela série Presidentes Africanos, a Cingroup acompanhará jovens que nasceram após o fim do Apartheid - 2014 marca 20 anos sem o regime.

Apartheid 3. O documentário mostrará que, após toda a luta pelo voto dos negros, muitos hoje desprezam o direito de ir às urnas. O filme enfocará a tentativa de pais e avós de convencer as novas gerações a votar. O programa ainda não tem canal definido no Brasil.

Pela primeira vez em 18 anos, o Troféu Melhores do Ano, da Globo, valerá a todos os indicados um exemplar do Troféu Holofote. Os finalistas receberão o mimo juntamente com o convite. A ideia é valorizar todos os selecionados.

O Melhores do Ano vai ao ar dia 16, pelo Domingão do Faustão.

Em clima informal, a sala de produção do The Noite, talk show de Danilo Gentili, que estreia dia 10 de março no SBT, tem uma mesa de pingue-pongue para produtores e roteiristas. Em uma das paredes, há uma foto do humorista de cueca com acessórios de gosto duvidoso sobre seu corpo.

Tratada como "Beldade multiétnica", a atriz Yanna Lavigne, de 24 anos, que faz Ana Fátima na novela Além do Horizonte, é a musa da revista GQ Brasil de março.

Em plena temporada de times brasileiros na Libertadores, a Fox Sports 2 enfim cavou seu espaço na NET e já está no ar pela operadora.

Uma das maiores audiências do Discovery, a série Febre do Ouro tem quarta temporada confirmada. Estreia dia 18 de março, às 22h20.

Ziriguidum. Monalisa Perrone celebra, nos corredores da Globo, os parceiros de samba Chico Pinheiro, com quem ela transmite o carnaval de São Paulo, hoje e amanhã, e Carlos Tramontina, com quem divide a apuração das notas das escolas de samba, na terça.