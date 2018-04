Globo de ouro traz Jennifer López Jennifer López e Robert Pattinson serão os apresentadores do Globo de Ouro deste ano. A Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood divulgou que os dois deverão entregar os primeiros prêmios da 68.ª edição do prêmio. A atriz e cantora latina e o ator de Twilight vão anunciar quem são os ganhadores de cinema e televisão. Ao astro Matt Damon caberá a entrega do prêmio honorífico Cecil B. DeMille a Robert De Niro. A festa do Globo de Ouro está marcada para o dia 16, no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, e contará com o ator britânico Rick Gervais como mestre de cerimônias. O filme Rede Social desponta entre os favoritos. / EFE