Globo de Ouro premia Winslet, Ledger e filme 'Slumdog' A atriz britânica Kate Winslet, o australiano Heath Ledger e o filme "Slumdog Millionaire" foram os destaques da noite de premiação do 66º Globo de Ouro, realizada neste domingo pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood. No ano passado, o prêmio não foi entregue por causa de uma greve dos roteiristas. Kate Winslet ganhou dois prêmios, como melhor atriz por "Foi Assim Que Aconteceu" e como melhor atriz coadjuvante, por "O Leitor". Ledger foi homenageado com um prêmio póstumo de melhor ator coadjuvante por sua interpretação do Coringa, personagem de "Batman - O Cavaleiro das Trevas". "Slumdog Millionaire", filme sobre os concorrentes da versão indiana do programa de tevê "Quem quer ser um milionário?" foi premiado como o melhor filme do ano e recebeu também os troféus de melhor direção (para Danny Boyle), roteiro e trilha sonora. Mickey Rourke ganhou como melhor ator, por sua atuação no filme "O Lutador" e Steven Spielberg recebeu a homenagem que seria feita no ano passado, ficando com o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto da obra. Entre os prêmios para TV, "John Adams", da HBO, ficou com o de melhor minissérie ou filme para TV. Gabriel Byrne foi o melhor ator dramático (por "In Treatment") e Anna Paquin ("True Blood"), a melhor atriz dramática, ambos também da HBO. As informações são da Associated Press.