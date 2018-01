Globo dá mais ibope onde a TV paga vai bem O melhor desempenho da TV paga, em porcentual - e não em números absolutos - está em Porto Alegre, com 12,2 pontos, e Florianópolis, com 12 - ambas acima da média nacional da TV paga (8,9 pontos). Assim reza o Ibope de setembro, das 7h à 0h. A Globo também rende mais que sua média nacional (13,9 pontos) nessas duas praças, sendo que Florianópolis lhe dá a maior fatia do mapa (18,6 pontos) e a menor da Record (3,3 ante 5,2 da média nacional) e do SBT (1,8, ante 5,1 nacional). A Record tem suas melhores performances em Belém (8) e São Paulo (6). Já o SBT dá o seu melhor em Goiânia (8,6), onde a Globo tem seu pior resultado (10,7).