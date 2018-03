Globo culpa Ibope por média baixa A velha desculpa do verão, que diminui o número de telespectadores em frente da TV, foi a desculpa dada pela Globo, ontem, no lançamento de sua nova programação, para não ter alcançado a média nacional/dia (das 7 h à meia-noite) de 22 pontos de audiência em 2009. A rede encerrou 2009 na casa dos 19 pontos. Essa, e uma outra desculpa, nova: a de que a medição de audiência via people meter (aparelho do Ibope na casa dos pesquisados) representa apenas 30% média nacional de audiência. Segundo o superintendente-geral da Globo, Octávio Florisbal, nos outros 70%, medição feita via anotações diárias em caderninho nas casas dos pesquisados, a rede já ultrapassou a média dos 22 pontos de ibope. "Continuamos com essa meta dos 22 pontos para 2010", diz Florisbal.