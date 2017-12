Globo cria linha hi-tech baseada na novela das 7

Com episódios inéditos da 2ª temporada ainda no ar, Palmirinha volta a gravar seu programa no Fox Life em maio. A cozinheira continuará a receber convidados famosos a cada edição, agora com novo cenário.

Barrados. Carlos Alberto de Nóbrega tentou levar Jô Soares e Renato Aragão, seus ex-colegas de trabalho, para gravar um dos episódios especiais de A Praça É Nossa em comemoração aos 60 anos de carreira do humorista. A Globo não liberou.

O antigo título do humorístico, Praça da Alegria, cujo formato começou na Globo, nos anos 1970, voltou para as mãos de Carlos Alberto, filho de Manoel da Nóbrega, o criador. César Filho, apresentador do SBT, comprou os direitos do nome e deu de presente ao colega.

Para dar mais realidade ao programa, a nova temporada de Papo de Polícia, que estreia dia 5 de maio, no Multishow, terá imagens feitas com câmeras instaladas nas armas dos policiais federais Marcio Bouzas e Rafael Dias, os protagonistas.

Filha de Paulo Ubiratan, lendário diretor de núcleo da Globo que morreu em 1998, e da apresentadora Valéria Monteiro, Vitória Gaspar segue a trilha dos pais. A televisão tem sido seu foco de estudo, como estagiária no Projac, o complexo de estúdios da Globo.

Gol. A ESPN Brasil foi líder na TV paga durante a exibição dos dois jogos de ida da semifinal da UEFA Champions League. Marcou 0,84% de audiência com Atlético de Madrid X Chelsea, no dia 22, e 0,59% com a vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique, no dia 23.

Gol 2. A ESPN transmite os dois jogos de volta nesta semana com cobertura in loco do narrador Everaldo Marques e do comentarista Paulo Calçade, em Munique, e com Paulo Andrade e Paulo Vinícius Coelho em Londres.

'É nóis'. Há mais de 15 anos circulando entre a TV e o teatro, Sanderson, o motoboy corintiano de Marcelo Médici, volta à cena na 2ª temporada do Vai Que Cola, pelo Multishow. Vai trabalhar para Dona Jô (Catarina Abdala) entregando quentinhas. No ar em setembro.