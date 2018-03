Globo cria comitê para luz, água e gás

Intervalo. O SBT abre para a coluna, em primeira mão, detalhes da lista dos 30 filmes finalistas à 4.ª edição do prêmio O Melhor Comercial do Brasil, todos exibidos na emissora no último ano. Os selecionados estão concentrados em 13 agências e os vencedores serão escolhidos por um júri de profissionais do mercado.

Intervalo 2. Três anunciantes se destacaram, com três comerciais cada um, na tela do SBT em 2014: Vivo, BomNegócio e Havaianas. Uma curiosidade: desses, todos contam com uma celebridade em foco. O grande vencedor será revelado no final de março.

Se rir, não dirija. Antes de ocupar a bancada do CQC na temporada da vez, Rafael Cortez grava para o canal Comedy Central um programa em que se submete a uma terapia para perder o medo de dirigir. Consta que o comediante e músico depende permanentemente de carona dos amigos e vai ao motel de táxi.

A chef Carla Pernambuco celebra os 20 anos de seu Carlota e está de mudança de canal e companhia. Da Fox Life, do grupo FOX, chega à Discovery, com destino ao canal Discovery Home&Health. Com Que Receita Eu Vou já está em produção, pela Bossa Nova Films, e deve estrear em outubro.

Oscar. Sem ter de engavetar o Oscar, como ocorreu no ano passado, quando a cerimônia de Hollywood concorreu com o carnaval nobre da Sapucaí, a Globo prepara um aquecimento para a premiação deste ano, agendada para o dia 22.

Oscar 2. A partir do dia 17, a Globo seleciona uma série de filmes consagrados pela estatueta. Tem o antigo e muito reprisado Beleza Americana, mas também o argentino O Segredo dos Seus Olhos e o iraniano A Separação. De todo modo, o Oscar na Globo terá de esperar pela edição do dia do BBB. No TNT, a transmissão será contemplada desde o início da festa.

Mistério. Kadu Moliterno entra em Alto Astral como Pedro, para compor o mistério que envolve Tina, a personagem de Elizabeth Savalla no enredo de Daniel Ortiz. As cenas que desvendam o segredo dos dois estão previstas para a quarta-feira, na novela das 7 da Globo.