Globo cresce 85% em SP com novo telejornal O fator novidade sempre conspira a favor da audiência de uma estreia, mas os números conquistados pela Globo no lançamento de seu novo telejornal matinal, o Hora 1, ontem, surpreenderam até a emissora. Segundo dados do Ibope, o crescimento com relação ao horário nas últimas quatro semanas foi de 85% na Grande São Paulo (com média de 4 pontos), 132% no Rio (4,4 pontos), 84% em Belo Horizonte (4), 71% em Brasília (também com 4 pontos) e 113% no Recife (com 5 pontos). Mais que isso, houve mais gente ligando a TV no horário, com aumento de 1 ponto porcentual em São Paulo e Belo Horizonte, 2 no Rio e 3 em Brasília.