Globo, Conspiração, Band e Mixer levam Brasil ao Emmy do dia Quatro empresas brasileiras de audiovisual estarão ligadas no 40th International Emmy Awards, hoje à noite, diretamente de Nova York: a Globo concorre com cinco indicações (a série A Mulher Invisível, o especial Homens de Bem, o programa Por Toda a Minha Vida - Cartola, a série Planeta Extremo e a novela O Astro). Coprodutora de A Mulher Invisível, a Conspiração também estará lá. E, coprodutoras do seriado teen Julie & Os Fantasmas, ao lado na Nickelodeon, Band e Mixer fecham o time brasileiro da noite.