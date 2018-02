Globo confia em virada judicial para seu debate A Globo confia que vai reverter a decisão do TRE-SP, por enquanto a favor de Levy Fidélix, para que possa realizar debate na próxima quinta-feira apenas entre os seis candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto para prefeito de São Paulo: Celso Russomanno (PRB), Fernando Haddad (PT), José Serra (PSDB), Gabriel Chalita (PMDB), Soninha (PPS) e Paulinho da Força (PDT). Por decisão judicial, no quadro atual, a Globo teria de incluir o candidato do PRTB à roda. Já a Record cancelou ontem o debate previsto para segunda-feira - alega que Serra não enviou representante a nenhum encontro sobre o assunto e Russomanno estará ausente, à espera do parto do filho.