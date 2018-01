Globo começa a lucrar com fim de menu infantil Está para começar: é nesta semana que Fátima Bernardes estreia como protagonista de merchandising, com a marca de um banco. Não foi a expectativa por crescimento de audiência, o que de fato não ocorreu, que motivou a Globo a trocar a programação infantil de segunda a sexta por um programa de variedades. As restrições cada vez maiores à publicidade para crianças foram decisivas na substituição de Bob Esponja por Fátima. Como jornalistas na Globo são proibidos de fazer propaganda, a emissora deu mais de um ano de quarentena à ex-apresentadora do Jornal Nacional para começar a aceitar ações do gênero, vetadas em programas infantis.