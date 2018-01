Globo começa a gravar novela das 9 em Paris O diretor Dennis Carvalho planeja para novembro, já sob temperatura mais baixa em Paris, as primeiras gravações de Babilônia, próxima novela das 9, na capital francesa. É lá que a personagem de Glória Pires, falida, seduzirá o personagem de Cássio Gabus, milionário. E se você já viu esse filme antes, a semelhança com Vale Tudo, de 1989, não é à toa. A reedição do casal é quase um tributo ao clássico que marcou época, dentro do folhetim que abre as comemorações do cinquentenário da Globo, em 2015. E virá pelas mãos do mesmo Gilberto Braga, que agora divide a autoria com Ricardo Linhares e João Ximenes Braga.