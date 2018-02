Globo blinda gravações finais de 'Paraíso Tropical'

A Globo está armando um esquema de guerra nas gravações externas da reta final de Paraíso Tropical. Barricadas, seguranças, gravações de madrugada, tudo para tentar conter o vazamento de imagens e sonoras da novela captados por curiosos de plantão e equipes de outras emissoras. Tudo começou porque o programa de Sônia Abrão, da RedeTV!, exibiu antes que a Globo a cena em que Bebel (Camila Pitanga) vai presa. Uma equipe da emissora, que estava cobrindo os bastidores, acabou gravando o momento em que Bebel é jogada no camburão. Detalhe: a cena só vai ao ar no último capítulo, sexta-feira. O "furo" teria irritado a alta cúpula da Globo, que analisa as imagens exibidas pela RedeTV! para ver se cabe processo. A emissora resolveu vetar a participação de equipes de outros canais nas gravações de Paraíso. Fãs do folhetim, que costumam fazer platéia nas ruas, também serão mantidos a uma distância maior do que a habitual. Não é de hoje que cenas da Globo abastecem a concorrência, em uma prática por vezes condenada pela líder, mas conveniente em outras ocasiões - como nas temporadas de Big Brother. Reforço Ao mesmo tempo reforça a presença da trama em outros programas da emissora, como o Mais Você, de Ana Maria Braga, desta quarta-feira, 26. Além de fazer uma entrevista ao vivo, no telão com Yoná Magalhães (Virgininha), a produção do programa de Ana Maria ainda conseguiu três gêmeas idênticas, morenas, de cabelos compridos, como a atriz Alessandra Negrini que interpreta as gêmeas Paula e Taís, que ficaram imitando a cena em que Taís foi morta. Outros sósias dos personagens da novela entraram em cena para concorrer a um carro que será de quem acertar 'Quem matou Taís'.