Globo bate recordes com tributos a Chico Com 30 pontos de média de audiência acumulada em 2012 na Grande São Paulo, o Jornal Nacional alcançou 36 pontos de média na sexta-feira, dia em que o noticiário rendeu todas as homenagens a Chico Anysio. Nos telejornais da Globo, o relato sobre a carreira do humorista só não mencionou suas brigas com a emissora no ano 2000, o que causaram seu afastamento da tela. Mas o ibope se estendeu na reprise do último especial de fim de ano, sábado, na vaga do Zorra Total, com 19 pontos de média no Ibope. A Globo tanto se surpreendeu com a comoção nacional, que resolveu de última hora reprisar edição da Escolinha do Professor Raimundo ontem, no horário do TV Globinho.