Globo avança no Ibope em relação a 2012

O movimento Satisfeito, bandeira do Alana abraçada pela TV Cultura, dá ao consumidor a opção de escolher em restaurantes refeições um terço menores - quantidade que muita gente deixa no prato. O preço é o mesmo e a economia do restaurante é transferida em dinheiro a organizações que trabalham pela segurança alimentar de crianças.

Em tributo ao ano da Alemanha no Brasil, a operadora GVT TV abre o sinal do canal DW até 15 de maio a todos os assinantes da base.

A Globo News reprisa hoje, às 21h05, a série Juízes Ameaçados, exibida no ano passado no Jornal das Dez, que levou o prêmio Embratel na categoria TV nacional. Em foco, a rotina de juízes brasileiros e os riscos que eles correm.

O canal Gloob colocou no ar as duas últimas pílulas do projeto "O que queremos para o Mundo?": Do Recife, Gabriel, 6 anos, pede a limpeza do mangue perto de casa, e Geovana, 9 anos, de João Pessoa, pede o fim da violência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Beyoncé: Life is But a Dream, mistura de show e documentário, com 90 minutos, chega à HBO daqui no próximo sábado, dia 11.

A Band reuniu suas belas mais belas - Renata Fan, Sabrina Sato e Paloma Tocci - para promover jantar de boas vindas à turma da Fórmula Indy, o maior evento da emissora atualmente, que ocorre neste fim de semana, em São Paulo.

Faça chuva ou faça sol, a Indy, amanhã, vai até no máximo 16h, para que a Band inicie com a Globo a transmissão dividida no futebol.

Camuflada, Regina Casé posa diante de parede de mesma estampa, com os meninos "do bonde" do Esquenta. Camuflado, afinal, é o tema do programa de amanhã, e nessa onda embarcam ainda Naldo, Letícia Spiller e o rapper Emicida. Na Globo, às 14h.

A Globo avançou 6% de janeiro até aqui no Ibope nacional, mas, como início de ano sempre sofre de algum recuo na audiência e tal crescimento é esperado nos meses seguintes, convém comparar os dados de abril deste ano, tão festejados pela casa, com abril de 2012. O progresso é modesto - de 16,7 pontos para 17 no Painel Nacional do Ibope (PNT) e de 14,7 para 14,9 em São Paulo - mas representa um freio na perda registrada ano a ano. Além disso, a Record caiu de 6,5 pontos para 5,6 no PNT, de um abril a outro, e a Band, de 2,5 para 2,3 pontos. O SBT foi o canal que mais cresceu no período, saltando de 5,1 para 5,5 no PNT, das 7h à 0h.

O verbo é camuflar