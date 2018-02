GLOBO APOSTA NA TRANSMISSÃO INTERATIVA NOVIDADES DA TEMPORADA

Pela primeira vez, a emissora decidiu exibir a festa, antes restrita a convidados e imprensa. "A gente precisava de um salto na parte publicitária e da nossa venda de conteúdo. É uma nova maneira de embalar a Globo. Por que não dividir com o telespectador?", explicou aos jornalistas Carlos Henrique Schroder, diretor geral do canal, que tomou posso no cargo este ano.

Ao subir ao palco, após ser anunciado por William Bonner, o executivo ia listar os programas bem-sucedidos da casa recentemente, mas fez uma pausa. "Esqueci", disse diante da plateia e do teleprompter, aparelho que projeta o texto lido por apresentadores diante das câmeras.

Schroder afirmou que, em sua gestão, a internet será uma das prioridades e que há um comitê para o assunto. "A internet não é concorrente, é complementar", avalia o diretor, negando que o público tenha deixado de ver o conteúdo na TV para assistir na rede. Está em teste a transmissão online e em tempo real do SPTV e do Globo Esporte em São Paulo, cuja média de acessos diários é de 30 mil. Ele falou ainda sobre o aplicativo que a Globo lançou para acompanhar os comentários dos telespectadores com os programas no ar.

Questionado sobre uma estratégia da emissora para a situação do Domingão do Faustão, que nos dois últimos domingos tem perdido no Ibope para o Programa do Gugu, da Record, o diretor não confirmou. "Qualquer produto tem flutuação de audiência. Isso é normal. Não vamos tirar um produto da grade porque ele está há muito tempo no ar. Você tem de renová-lo. Temos de ter essa inquietação", defendeu.

Entre as provocações da apresentação estava a de um esquete com Marcius Melhem e Marcelo Adnet, que deixou a MTV para estrelar o seriado O Dentista Mascarado. "Quer roubar meu espaço? Volta para o seu canalzinho", disse Melhem.