Globo aposta na disputa pelo Emmy A Globo resolveu apostar pesado do Emmy Internacional, uma espécie de Oscar da TV. A rede, que vinha se inscrevendo timidamente na premiação, despejou todas as suas fichas na disputa deste ano. Na categoria minisséries, inscreveu Hoje É Dia de Maria - 2ª Jornada, Cidade dos Homens e Carandiru - Outras Histórias. Sinhá Moça e JK concorrem na categoria dramaturgia. Em comédia, disputam uma indicação Os Amadores, A Grande Família, Casseta & Planeta e A Diarista. Clara e o Chuveiro do Tempo, Sítio do Picapau Amarelo e Malhação tentam uma indicação na categoria infanto-juvenil. A transmissão do show do Rolling Stones no Rio e até a sexta edição do Big Brother Brasil são pré-candidatos em shows e reality shows, respectivamente. Rodrigo Santoro (por Hoje É Dia de Maria 2), Milton Gonçalves (por Sinhá Moça), Fernanda Montenegro (por Belíssima), Letícia Sabatella (Hoje É Dia de Maria 2) e Bruna Marquezini (América) foram inscritos na categoria ator/atriz. No ano passado, JN, Hoje É Dia de Maria, Carolina Oliveira e Douglas Silva tiveram indicações para a final do prêmio, que costuma ocorrer em novembro.