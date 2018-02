Globo aposta em gay vivida por Fernandona

80 anos

Nilton Travesso comemorou seus 80 anos em jantar oferecido por Tutinha, anteontem. E o bolo, com direito a beijo em sua Marilu Torres, foi foco muito disputado pelas câmeras de celulares presentes, como o de Adriane Galisteu, acima em destaque.

80 anos, a missão. Ainda sobre o aniversário do celebrado Nilton Travesso, diga-se que a lista de convidados presentes foi de causar inveja a qualquer profissional de TV. Lá estavam, entre outros, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, Tarcísio Meira e Glória Menezes, com Tarcisinho, Jô Soares, Marília Gabriela, Eliana, Caçulinha, Fúlvio Stefanini, Juca de Oliveira, Silvio de Abreu, Astrid Fontenelle, Bárbara Gancia, o médico David Uip e a já citada Galisteu.

Patati Patatá na Globo? Nem tanto, mas não estranhe se der de cara por lá com a dupla de palhaços que até outro dia fazia a alegria da criançada no SBT. Eles gravaram o quadro SPTV Comunidade com Márcio Canuto, no Circo Escola do Grajaú, fechado há quase um ano por falta de verba pública. A cena está prevista para o SPTV 1ª edição de hoje - se a greve de ônibus der espaço.

Com fios permanentemente rebeldes em cena, os cabelos de Gabriel Braga Nunes têm incomodado alguns profissionais do set da novela das 9, mas não o próprio ator, que faz dessa imagem uma opção pessoal em Em Família. X-Men: Dias de um FuturoEsquecido, que chega aos cinemas brasileiros esta semana, mereceu pré-estreia patrocinada pela Rede Telecine, semana passada. A ocasião, com direito a entrevistas de James McAvoy e Patrick Stewart ao repórter Moisés Liporage no Tapete Vermelho, estará hoje no Preview, que o Telecine Premium exibe às 18h.

Bruna Surfistinha, título que vai virar série na Fox, é projeto que tramita, por enquanto, pelas esferas da Ancine, em busca de aval para captar recursos.

Com mediação da filha Mariana Kotscho, o seminário 50 Anos de Histórias do Brasil, dia 30, na USP, celebra o cinquentenário de carreira do jornalista Ricardo Kotscho, hoje na TV pela Record News.