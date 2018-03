Globo ao vivo no ônibus: só fora do túnel Há seis meses em circulação, os ônibus de São Paulo que transmitem a programação ao vivo da Globo não saíram do lugar. Bom, pelo menos no número de veículos e na resolução dos problemas técnicos. Fruto de uma parceria da rede com a Bus Mídia, os mesmos 30 ônibus que inauguraram testes do gênero ainda sofrem com a queda do sinal, digital, dentro de túneis e em bairros mais altos. A estancada é relevante se comparada ao crescimento da outra frota que transmite produções da Globo, mas gravadas, e não ao vivo, por meio de um resumo diário: de 300, pulou para 500 o número de ônibus que circulam pela cidade com cenas em reprise. Nos próximos 20 dias, o sistema será expandido para o Rio, Porto Alegre, João Pessoa, Natal e Florianópolis. Copa no busão, ao vivo, fica para 2014.