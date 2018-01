Globo antecipa série na web em ação inédita

A produção de Babilônia decorou com pétalas de rosa vermelha um caminho de 50 metros de comprimento. A obra faz parte da sequência em que Evandro (Cássio Gabus Mendes) tenta reconquistar Alice (Sophie Charlotte). A cena está prevista para ir ao ar hoje.

Drica Moraes volta ao ar em Verdades Secretas, novela de Walcyr Carrasco que estreia em 6 de julho. O autor celebrou pelo Facebook a oportunidade de voltar a trabalhar com a atriz. Ela deixou a novela Império no meio, por motivos de saúde.

O bairro da Vila Madalena, em São Paulo, é o destino de Paulo Markun e Sérgio Roizenblit hoje, para a gravação de mais um episódio da 2.ª temporada de Arquiteturas, série em produção para o SescTV.

É o fim. O contrato de Paloma Duarte com a Record acaba em junho e, pela primeira vez em dez anos, não será renovado. Seu nome volta a ser considerado na Globo.

Prêmio. O canal Megapix concorre com duas peças ao PromaxBDA 2015 - importante premiação mundial de chamadas de TV, rádio, mídia impressa e eletrônica: a do Especial Zumbi e a da Sessão Megakids. Os vencedores serão anunciados em 11 de junho, em Los Angeles.

Prêmio 2. A Globo também está entre os finalistas do PromaxBDA 2015, pela divulgação do filme Enrolados e pela campanha para a Retrospectiva 2014. Já a GloboNews concorre pela chamada da série sobre a retomada das relações entre EUA e Cuba, no Jornal das Dez.Jô Soares encerra, hoje, a temporada do Calada Noite, de Sarah Oliveira, no GNT. Notívago, ele recebe a apresentadora em seu apartamento, em Higienópolis, e conta que pediu uma mudança no Estatuto do condomínio: as reformas lá só podem se iniciar após as 12h, para preservar seu sono. Às 23h30.

Sem Pânico. O primeiro encontro entre Sabrina Sato e Wellington Muniz, o Ceará, após a saída de ambos do Pânico foi registrado para o programa dela, na casa dele. Os dois brincaram de passar trote na Anitta, fazer "dubsmash" - ele fazia a voz de uma personalidade e ela dublava - e ela se caracterizou como Gabi Herpes. No ar sábado à noite, na Record.