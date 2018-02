Globo amplia audiência nos trens do Rio

150 profissionais, no mínimo, compõem a equipe fixa do Encontro com Fátima Bernardes, novo programa da jornalista nas manhãs da Globo. Estreia dia 25.

"Vem cá, senta aqui no meu colo" Hebe Camargo ao amigo Agnaldo Rayol, em seu programa pelaRedeTV!, anteontem.

A HBO informa que abrirá mão de verbas de leis de incentivo para produzir O Negócio, nova série brasileira do canal no Brasil, em 13 episódios.

Produzida pela Mixer, O Negócio tem como base três belas mulheres que usam as mais avançadas teorias de marketing para ganhar dinheiro com a profissão mais antiga do mundo. São elas: Rafaela Mandelli, Juliana Schalch e Michelle Batist.

E o presidente da Ancine, Manoel Rangel, acaba de acertar sua participação na feira da ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura), em 1º de agosto, exatamente um mês antes da data em que os canais pagos passarão a ser cobrados por cotas de produção nacional no horário nobre.

Pela primeira vez na ABTA, a Ancine terá um estande no evento, que acontecerá no Centro Transamérica, a fim de esclarecer dúvidas de canais e produtoras sobre a lei.

A performance que Tiago Leifert alcançou em rede nacional com o Central da Copa foi o que pesou para a escolha de seu nome como apresentador do The Voice, reality show musical que a Globo lança no segundo semestre.

The Voice, aliás, é programa que a Globo pretende explorar com louvor nas redes sociais, onde Leifert trafega muito bem.

Walter Carvalho assina a direção de fotografia de Sangue Latino, série que entra em sua 3ª temporada no Canal Brasil, com gravações em Cuba e aqui. A apresentação é de Eric Nepomuceno, com direção de seu filho, Felipe. Estreia dia 20.

Atores de Salve, Jorge, próxima novela das 9 da Globo, compunham o lotado saguão de embarque do Aeroporto Santos Dumont, anteontem, em busca da ponte aérea perdida - os aeroportos de São Paulo fecharam em razão de neblina. Lá estavam Tiago Abravanel, Tânia Kalil e Marcelo Airoldi.