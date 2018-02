Globo amarga hábito perdido aos sábados

Todo ano é a mesma coisa, mas Serginho Groisman não perde a capacidade de se surpreender. A próxima edição do Altas Horas contará com convidados que ele só saberá na hora de gravar. Faz parte da surpresa da produção para o aniversário dele, que completa, acredite, 62 anos na sexta.

Gay Talese disse a Geneton Moraes Neto que gostaria de perfilar uma cantora brasileira. A revelação está no Dossiê Globo News gravado com o célebre jornalista que fez história no New York Times. No ar em julho.

Enquanto escreve para a Globo a série policial A Teia, ao lado do marido, Bráulio Mantovani, Carolina Kotscho também produz a cinebiografia de Paulo Coelho, escrita por ela, a ser dirigida por Daniel Rezende.

Também para o cinema, Carolina Kotscho e Bráulio Mantovani fizeram a quatro mãos um roteiro de filme baseado no livro O Código da Vida, de Saulo Ramos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Danilo Gentilli lança nesta sexta-feira, com noite de autógrafos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, A Vida e Outros Detalhes Insignificantes, da Panda Books.

Branco Melo é o único integrante do novo Encontro com Fátima Bernardes que só terá sua estreia promovida na semana que vem. Ou assim está previsto.

A missão do titã no novo matinal da Globo é será, nas palavras do diretor-geral Fabrício Mamberti, "garimpar" pesquisas musicais que acrescentem conteúdo às discussões do programa.

A RedeTV! ainda não viu os efeitos da mudança de rumos do Saturday Night Live, de Rafinha Bastos, O programa voltou a bater em 0,7 ponto de média de audiência anteontem, em São Paulo. Em compensação, a reprise do SNL, na noite de sexta, rendeu mais que a exibição original: 1 ponto no Ibope.

Chuck está na área. Professora superdotada que a qualquer momento pode se transformar no boneco Chuck, a atriz Giovanna De Sá visita a família Os C&D, série em produção pela Medialand para o canal TBS muitodivertido (sim, isso faz parte do nome do canal).

"Essa geração trocou a TV pelo computador/ Mas sobre o que elas falam no computador? / Sobre TV"Do ator e músico Alexandre Nero, no Twitter.