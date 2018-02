Globo ainda lidera TV paga com folga

E não é que a Emília cresceu?

Isabelle Drummond, que um dia já foi a boneca Emília do Sítio do Picapau Amarelo, fez a alegria dos fotógrafos na festa de lançamento de Geração Brasil, próxima novela das 7 da Globo. A celebração reuniu elenco, autores,

diretores e equipe anteontem, no Circo Voador, Rio. A estreia no ar será nesta segunda-feira. Logo na entrada da festa, cujo cenário remetia à tecnologia, tema central do folhetim, uma estrutura para fotos em 360° registrou

a chegada dos convidados.

Vão ter de engolir. A série documental 100 Anos da Seleção Brasileira, do NatGeo, também será exibida pelo canal na Argentina. A emissora 'hermana', porém, não tem planos de fazer atração equivalente por lá.

Flashback.A Grande Família dá um salto até os anos 1970 no episódio de hoje. Marco Nanini entra em cena como Horário, pai de Lineu, então representado por Wagner Santisteban, em casa que mereceu pesquisa da equipe cenográfica do seriado.

Flashback 2. A decoração da casa de Horário e Lineu segue a moda da época, com tons beges, amarelados e amarronzados. Já o azul predomina entre os eletrodomésticos e louças de banheiro, praxe da época.

Várzea Futebol Clube, série produzida pela Endemol que estreia dia 20, no History Channel, com 8 episódios, é a antítese do padrão Fifa, em tom quase de comédia. O canal promove lançamento do programa nesta terça, no Museu do Futebol, no Pacaembu.

O carnaval da Sapucaí deste ano já está à venda em DVD pela Globo Marcas, com 120 minutos.

Susana Vieira embarca para os EUA para participar do Focus Brasil-USA 2014 e do Brazilian International Press Awards. Os dois eventos são patrocinados pela Globo e celebram temas e personalidades de destaque no Brasil.

Ainda instável na TV, o Superstar, novo reality musical da Globo, ganhou versão na web, com apresentação de Fernanda Paes Leme. Por ali, o público pode conhecer melhor as bandas selecionadas.

Estão abertas as inscrições para a 8.ª edição do Prelúdio, show de calouros de música clássica da TV Cultura, sob o comando do maestro Júlio Medaglia. Vale uma bolsa de estudos na Alemanha, pelo Instituto Goethe. Mais informações: www.cmais.com.br/preludio.