Globo abre mais espaço ao Jornalismo

Adotada, série que alcançou sucesso satisfatório para o canal e inflou os números da emissora também no Twitter,

A 2ª temporada do Adotada está prevista para abril. Até lá, Maria Eugênia, que pode ser tratada como a primeira grande revelação da MTV Brasil na gestão Viacom, via TV paga, fará pílulas com dicas de moda e comportamento nos intervalos.

Cinquentenário. Faz parte das celebrações pelos 50 anos da Globo proposta de compactar minisséries do acervo da casa em formato de telefilme. A lista engloba obras relevantes em condições de reexibição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cinquentenário 2. A seleção dos títulos reprisados em formato de telefilme inclui minisséries dos idos de Lampião e Maria Bonita (1982) e de O Canto da Sereia (2013). A curadoria e edição unem as áreas de Programação, de Amauri Soares, e Entretenimento, na figura de Guel Arraes.

The Voice Brasil repetiu sua segunda melhor audiência na última quinta, com 22,7 pontos de média em São Paulo. Mas o reality ainda não alcança os índices da temporada anterior, que a essa altura, com 11 episódios, somava 25,6 pontos, ante 22,3 da safra atual.

A Band vai redirecionar o alvo de seu maior investimento este ano: sem resultados satisfatórios na faixa vespertina, Luiz Bacci deixará o horário para apresentar uma edição nacional do Café com Jornal, a partir de janeiro.

Terá produção da Bossa Nova Films a nova série de Luiz Villaça para o GNT. É a mesma equipe de 3 Teresas, com Denise Fraga e Samya Pascotto, jovem atriz. Vizinhos parte de duas casas: em uma, mora um casal que vive a síndrome do ninho vazio, enquanto, ao lado, uma república se forma. São 13 episódios.

Funk para menores. Adepto da linha teen do funk, MC Gui faz um voo rasante em Chiquititas no capítulo de amanhã, pelo SBT. O cantor aparece para promover a surpresa da festa de aniversário de Dani (Carolina Chamberlain), no Orfanato Raio de Luz, ao som de O Bonde Passou.