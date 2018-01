Globo abre clipe de cenas inéditas na web

aterrissa em Portugal na próxima segunda-feira, pelo canal pago Globo Premium. A novela de Benedito Ruy Barbosa, relida por Luiz Fernando Carvalho, vai ao ar na faixa das 17h55.

A Globo celebra o crescimento de seus noticiários entre janeiro e fevereiro: o Hora Um cresceu 3% (de 3,6 para 3,7), o Bom Dia SP progrediu 25% (de 5,3 para 6,6) e o Bom Dia Brasil avançou 4% (de 7,1 para 7,4). O SPTV 1.ª edição subiu 3% (10,9 para 11,2), o SPTV 2.ª edição cresceu 11% (18,4 para 20,5) e o Jornal Nacional inflou 9% (24,3 para 26,4). Já, o Fantástico cresceu 6% (19,2 para 20,4).

Produzida originalmente para o Gloob, desde a criação do canal pago infantil da Globo, a série Detetives do Prédio Azul, da Conspiração, ganhará uma janela em TV aberta: estreia dia 18 na TV Brasil, às 15h30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E O ABZ do Ziraldo, apresentado pelo cartunista, na TV Brasil, chega à 5.ª temporada no dia 15, com novos cantores mirins no Coral Maluquinho. Adriana Falcão e Roger Mello estão entre os entrevistados.

O diabo veste... O canal E! põe no ar aqui, a partir do dia 15, o reality House of DVF - leia-se Diana von Furstenberg, ícone da moda. Oito garotas competem à condição de embaixadora da marca global DVF, numa rotina que exige disciplina e boa dose de ambição.

Assim que Xuxa pisar na Record, amanhã, inicia-se uma maratona de agendamento entre os programas da casa para promover a nova estrela do pedaço. Rodrigo Faro e Gugu Liberato encabeçam as preferências.

O primeiro filme do Porta dos Fundos ainda está no papel. Mas, previsto para ser rodado este ano, já está todo bancado por apoios e patrocínios - todos privados, sem um centavo da Ancine.

Félix no divã. Mateus Solano rememora Félix e o primeiro beijo gay em novela da Globo no Grandes Atores, série do Canal Viva, amanhã: "O beijo foi uma coisa muito especial porque derivou do público. (...) Todo o humor dele vinha recheado da amargura, da maldade". Às 23h30.