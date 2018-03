Globo abraça árvores em novo projeto

Apesar da recorrente vitória de Eliana sobre a Record (ou talvez por isso mesmo), Silvio Santos vai ficar com a vaga da loira. A partir do próximo domingo, seu programa entrará no ar às 17h e não mais às 20h. Eliana ficará com a faixa das 13h.

Diretora artística na RedeTV! até outro dia, Mônica Pimentel é a nova vice-presidente de Conteúdo dos canais Discovery. Ela deixou a emissora aberta por incompatibilidade com o modo de trabalho dos donos da casa.

Perrengue. Por falar em Discovery, o episódio de estreia da 2ª temporada da série Viver para Contar, no ar hoje, foi gravado em boa parte à noite e, por alguns momentos, debaixo de uma cachoeira, sob um frio com picos de 3 graus negativos, em Cambará do Sul (RS).

Perrengue 2. O episódio enfoca Juliano Romancini, um experiente canionista (aquela que escala cânions) que teve o quadril esmagado por uma pedra de 100 quilos. A produção é da Conspiração.

Quarentona. Em nome dos 40 anos do Fantástico, Ana Furtado comanda série de entrevistas com mulheres de 40 para exibir os anseios e preocupações das quarentonas, incluindo a entrevistadora.

Quarentona 2. A lista de entrevistadas inclui Angélica, Danielle Winits, Isabel Fillardis, Letícia Spiller e a ex-jogadora de vôlei de praia Sandra Pires.

O tapete será azul, e não vermelho, na chegada de celebridades ao Prêmio Multishow, terça, no Rio. A questão é comercial: o evento tem patrocínio da TIM, que mandou instalar um piano na entrada da Arena da Barra, à disposição dos artistas.

A David Steinberg, Billy Crystal conta que aquele negócio de apresentar o Oscar era um estresse. "Eram meses e meses de trabalho e, depois de um tempo, se torna uma espécie de tarefa ingrata." No Por Dentro da Comédia, no canal +Globosat, 5ª feira, 22 h

A tende por Verdejando o novo projeto da Globo SP, com envolvimento dos telejornais locais e um plano que prevê o plantio de mil árvores em diversos bairros da cidade - a primeira safra será no Brás, dia 6, com 140 mudas. A ideia é discutir a presença de áreas verdes na capital paulista. Por dois meses, o Bom Dia São Paulo e os SPTV 1ª e 2ª edição se ocuparão de uma radiografia da região metropolitana e de árvores que são símbolos da cidade. A causa terá direito a campanha criada pela Comunicação da Globo, com logotipo feito com grama natural, em autorreferência ao mote do projeto: "vamos deixar São Paulo mais verde?".