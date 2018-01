Globo, 50 anos: figurinos inspiram reality

e Ana Maria Braga vai acompanhá-lo na tradicional festa de São José, dia 19, organizada pelo escritor em Santiago de Compostela. Faz oito anos que a loira celebra o Dia de São José em seu programa. Tudo será devidamente registrado para o Mais Você.

Tem mais: Ana Maria aproveita a ida à Espanha para dar uma esticada até Barcelona. Durante sua ausência, André Marques e Cissa Guimarães voltam a comandar o Mais Você.

450 Rio. Da série de influências sofrida pelo Rio de outras cidades do mundo, o Bom Dia Brasil põe hoje um pé em Luanda, Angola: de lá, Pedro Bassan conta que foi um governador do Rio, parente de Estácio de Sá, que atravessou o Atlântico, levando um exército formado até por índios tamoios, para expulsar os invasores holandeses de Luanda, no século 17. No Rio, Mônica Sanches endossa as semelhanças entre as duas cidades.

450 Rio2. O Bom Dia Brasil reforça ainda que o tráfico de escravos era o maior negócio entre Brasil e Angola, sendo o Rio o maior ponto da chegada - 60% dos africanos que desembarcaram na cidade brasileira vieram de Angola.

Não vai haver intervalo na exibição da série Refém, do Porta dos Fundos, que a Fox mostra no dia 18, às 22 horas. A emissora transformou os cinco episódios em um telefilme com uma hora de duração.

Adriana Birolli mal terá se despedido da Amanda de Império e vai surgir bem diferente na segunda, quando lança a exposição Bandidas. Clicada por Angelo Pastorello, ela fez um ensaio inspirado em personagens de filmes como Bonnie and Clyde e Instinto Selvagem. As fotos ficarão dois meses no Paris6.

A equipe do MasterChef terá uma reunião na semana que vem para definir a segunda temporada.

In loco. Filho de manauara, Estevão Ciavatta resgatou suas raízes ao rodar o documentário Amazônia S/A, que terá cinco episódios de dez minutos no Fantástico, a partir de 22 de março. O diretor e a equipe da Pindorama Filmes passaram 45 dias na floresta.