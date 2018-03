Glenn Close em ótima forma Na última temporada de Damages, Patty Hewes, a advogada fria e implacável de Glenn Close, se redimiu. E, qual não foi a surpresa dos fãs ao descobrir que a fera não é assim tão loira má? No túmulo de sua filha, morta ainda na sua barriga, Patty chorou de arrependimento por decidir que a carreira em Manhattan era mais importante do que a maternidade em uma cidadezinha qualquer, ao lado de seu namoradinho de escola sem ambição alguma. E essa não foi a única revelação de que Patty é, no fundo, um ser humano. Mostrou-se, enfim, que ela não foi a responsável pela morte de David, o noivo de Ellen Parsons (Rose Byrne) lá na primeira temporada. E também provou-se que Patty sofreu, de verdade, com a morte de Tom Shayes (Tate Donovan). No 3.º ano, dá até para sentir pena de Patty. Mas, para os fãs, sentir medo da advogada é mil vezes mais divertido. Por isso, essa 4.ª temporada já se apresenta especial desde o primeiro episódio, que o AXN exibiu na semana passada.