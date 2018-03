Glee: SÓó para dar um gostinho

Antes de colocar no ar o primeiro episódio de Terra Nova, amanhã, a Fox vai exibir o capítulo que abre a 3.ª temporada de Glee, às 21 horas. Intitulado The Purple Piano Project, o episódio mostra o início de mais um ano letivo na escola McKinley e, depois do fracasso nas nacionais, o professor Will Schuester (Matthew Morrison)tem novos planos para colocar o clube Glee novamente em pé. E claro que Sue Sylvester (Jane Lynch) fará de tudo para impedi-lo. Enquanto isso, Quinn (Dianna Agron)continua fora do clube Glee, Santana (Naya Rivera) e Brittany (Heather Morris) voltam para as Cheerios, Will e Emma (Jayma Mays) tentam um relacionamento.

Apesar de exibir este primeiro episódio, a Fox vai estrear para valer o 3.º ano de Glee somente em novembro.