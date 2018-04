Glee é o grande vencedor de TV A noite do Globo de Ouro começou com uma certeza e uma surpresa, nas categorias que contemplam as séries de televisão. Jane Lynch levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV por sua Sue Sylvester de Glee, prêmio previsível e merecido. Na sequência, Chris Colfer, contrariando o favoritismo de Eric Stonestreet (Modern Family), ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante na mesma categoria também por Glee. Em seu discurso, ele dedicou a estatueta aos fãs e aos jovens que, como seu personagem, o gay Kurt, sofrem bullying nas escolas.