'Glee' bate recorde de Elvis na 'Billboard'

O elenco da série de televisão Glee bateu o recorde de Elvis Presley com o número de singles na lista das 100 músicas mais populares da Billboard, informou nesta quarta-feira, 16, a publicação.

Com seis novas músicas na lista do Top 100 da Billboard, a série musical emplacou 113 faixas e bateu a marca estabelecida pelo rei do rock, que registrou 108 sucessos no ranking.

Enquanto a façanha de Elvis aconteceu ao longo de 45 anos, desde a criação da lista em 1958 até 2003, os protagonistas de Glee só precisaram de 18 meses.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, ao contrário do rei, o elenco nunca alcançou o topo: sua melhor marca foi a quarta posição registrada em junho de 2009, quando estreou na lista com uma versão da canção Don't Stop Believin'.

Esta semana, a série da Fox conta com nove músicas na lista, a melhor classificada é a versão de Firework, de Katy Perry, na posição 34.

A lista Hot 100 de Billboard registra semanalmente as canções mais populares de todos os gêneros, ordenadas segundo as impressões da audiência de programas de rádio, através da empresa de consultoria Nielsen, os dados de vendas que mede a mesma fonte e a atividade em vários sites que permitem reproduzir músicas em streaming.

A cantora Lady Gaga também fará história nesta semana, quando o lançamento de seu novo single Born This Way entrar para o milésimo número um da história da classificação, uma honra que a artista qualifica como "o maior" de sua carreira.

Veja também: